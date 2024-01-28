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Dünya

İran Basra Körfezi'nde yabancı bayraklı bir tankere el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde 2 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen yabancı bayraklı bir tankere el koydu, tankerdeki 14 kişiyi gözaltına aldı.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
İran Basra Körfezi'nde yabancı bayraklı bir tankere el koydu

İstanbul

Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Haydar Hüneriyan Mücerred konuya ilişkin bilgi verdi.

Hüneriyan Mücerred, "Buşehr yakınlarında, okyanus ülkelerinden birinin bayrağını taşıyan tankerde 2 milyon litre kaçak akaryakıt tespit edildi." dedi.

Yargı kararıyla söz konusu gemiye el konulduğunu aktaran İranlı yetkili, ikisi Asya ülkesinden 14 yabancı mürettebatın da gözaltına alındığını kaydetti.

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