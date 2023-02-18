Ümraniye'de liseliler depremzedelere eksi 15 derece soğukta sıcak tutan uyku tulumu dikiyor
İstanbul Ümraniye'deki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki 600 kız öğrenci, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan vatandaşlara dağıtılması için paraşüt kumaşından eksi 15 derece soğuğa dayanıklı uyku tulumu üretiyor.
İstanbul
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen afetin ardından ülke genelinde başlatılan yardım seferliği devam ediyor. Her yaş ve kesimden yardım ve bağışlar sürerken meslek liseleri de eğitim verilen alanlarda depremzedelerin ihtiyaçları için üretim yapıyor.
Bu okullardan biri de 600 kız öğrencinin eğitim gördüğü İstanbul Ümraniye'deki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.
Depremin yaşandığı ilk gün kolları sıvayan öğretmen ve öğrenciler, evsiz kalan ve enkazdan yakınlarını çıkarmaya çalışanlara dağıtılması için paraşüt kumaşından eksi 15 derece soğuğa dayanıklı uyku tulumu ile battaniye, yastık atkı, bere ve oyuncaklar üretiyor.
"Bakanlığımızdan gelen talep doğrultusunda uyku tulumu dikmeye başladık"
Seferberlik ruhuyla yaptıkları çalışmaları AA muhabirine anlatan Okul Müdürü Şenay Özdemir, deprem gününün sabahında çalışmalara başladıklarını söyledi.
İlk üç-dört gün atkı, bere ve polar battaniye diktiklerini belirten Özdemir, "Onları Kızılay ve AFAD aracılığıyla ilgili bölgelere yönlendirdik. Daha sonra Bakanlığımızdan gelen talep doğrultusunda uyku tulumu dikmeye başladık. Uyku tulumunu çocuk, yetişkin olmak üzere 2 tür dikiyoruz. 200'e yakın uyku tulumu diktik ve ihtiyaç sahiplerine yönlendirdik. Şu ana kadar 4 tır bölgeye malzeme gönderdik. Kendi imkanlarımızla, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, velilerimizin ve dışarıdan gelen duyarlı vatandaşlarımızın yardımlarıyla topladığımız bot, giysi, yiyecek ve diğer yardımları da bölgeye ilettik." dedi.
Özdemir, Milli Eğitim Bakanlığının İstanbul'dan okul öncesi eğitimde kullanılmak üzere istediği 5 konteyner sınıfın içini de kendilerinin dizayn edeceğini bildirdi.
Uyku tulumları eksi 15 derece soğuğa dayanıyor
Moda Tasarımı Bölümü Alan Şefi Hatice Temel, afetzedeler için ürettikleri uyku tulumlarının paraşüt kumaşından yapıldığını ve eksi 15 derece soğuğa dayanabildiğini kaydetti.
Deprem sonrası kendilerinin de büyük bir şok yaşadıklarını dile getiren Temel şöyle devam etti:
"Önce okul müdürümüzün bizi yönlendirmesiyle okulda deprem bölgesine yönlendirilmek üzere battaniye dikmeye başladık. Sonra atkı, bere ve şal çalışmaları yaptık. Şimdi de uyku tulumu yapıyoruz. Bu üretimlerin orada ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştığını bilmek bizi mutlu ve huzurlu ediyor."
Çocuk Gelişim Bölümü Atölye Şefi Nermin Erdem, derslerde öğrencileriyle geliştirdikleri oyuncak ve yastıkları bu süreçte depremzede çocuklar için ürettiklerini ifade etti.
Çocuk Gelişim Bölümündeki 250 öğrencinin 20 kişilik gruplar halinde çalıştığını belirten Erdem, "Beraber öğrencilerle önce tasarladıkları karakterlerin kalıplarını kağıt üzerine çıkardık. Sonra onları mukavvalara, sonra da tek tek kumaşlara çizdirdik. Bir grup kesti. İğneleyen, birleştiren oldu. Bittikçe de müdürümüz, ilgili birimlere göndererek dağıtımını sağlıyor." diye konuştu.
"Her şeyi dikmeye çalışıyoruz"
Moda Tasarım Bölümü 12. sınıf öğrencisi Nisa Yıldırım, afetin acısının çok büyük olduğunu işaret ederek "Şu anda depremzede arkadaşlarımıza uyku tulumları dikiyoruz. İlk günden bugüne battaniyeler, şapkalar, atkılar, tulumlar, her şeyi dikmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Hep birlikte atlatacağız." dedi.
Çocuk Gelişim Bölümü 10. sınıf öğrencisi Ayşenur Kılınç, Milli Eğitim Bakanlığının Deprem Sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı doğrultusunda okul müdürü ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle 500'den fazla dolgu, oyuncak ve hikayeli yastık üretimi yaptıklarını anlattı.
Kılınç, "Hepsi kendi el emeğimiz. Öğretmenlerimizin katkılarıyla tüm arkadaşlarımızla beraber yaptık." dedi.
Çocuk Gelişim Bölümü 11. sınıf öğrencisi Şevval Tarhan, deprem olduktan sonra ilk başta el emeğiyle yaptıkları dolgu oyuncaklar, yastık ve battaniyeleri bağışladıklarını ifade etti. Daha sonra yeni üretime başladıklarını dile getiren Tarhan, "Umarım yaptıklarımız yerine ulaşır ve inşallah onlar da bizim gibi mutlu olur. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. İnşallah oyuncaklar da yastıklar da daha çok mutlu olurlar." diye konuştu.
Depremzede çocuklara mesajlarını yazdılar
Çocuk Gelişim Bölümü 12. sınıf öğrencisi Selinay Boduroğlu, el emeğiyle depremzedeler için yastık oyuncaklar, dolgu oyuncaklar, çantalar yaptıklarını aktardı.
10. sınıf öğrencisi Leyla Kalima da okulda dikiş öğrendiklerini belirterek ellerinden ne geliyorsa onu yaptıklarını söyledi. Arkadaşlarıyla deprem bölgesindeki çocuklara gönderdikleri oyuncak ve eşyalara notlar da yazan Kalima, "Umarım okurlar ve mutlu olurlar. Çünkü biz bunu yaptıkça mutlu oluyoruz. İnşallah yerine ulaşır." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.