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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Brezilya, İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uymaya çağırdı

Brezilya, Gazze'ye saldırılarını kınadığı İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) alınan acil tedbir kararlarına uyması gerektiğini belirtti.

Aleyna Çil, Zeynep Katre Oran  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Brezilya, İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uymaya çağırdı Fotoğraf: Muhammet İkbal Arslan - AA

Londra/Ankara

Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde konuşan Brezilya İnsan Hakları ve Nüfus Bakanı Silvio Almeida, Konseyin ırkçılık, cinsiyetçilik, Yahudi ve Müslüman karşıtlığı karşısında durması gerektiğini söyledi.

Ülkesinin, 30 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan İsrail'in "orantısız güç kullanımını" reddettiğini kaydeden Almedia, "(İsrail), çoğu kadın ve çocuklardan oluşan Gazze nüfusunun yüzde 80'den fazlasını zorla yerinden etti ve binlerce sivili elektrik, içme suyu, gıda ve temel insani yardımdan mahrum bıraktı." dedi.

Almeida, özgür ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasının barış için "vazgeçilmez bir koşul" olduğunu savunurken, "İsrail'in, Filistin topraklarının işgalinin yasa dışı olduğunu ve uluslararası kuralları ihlal ettiğini vurgulamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

BM İnsan Haları Konseyi'nin, halkların kendi kaderini tayin hakkına sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Almeida, çatışmalara barışçıl çözümler arama, sömürgeciliğe ve apartheide karşı çıkmanın da konseyin görevleri arasında olduğunu söyledi.

Almeida, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin UAD'de İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına da değinerek, Tel Aviv yönetimini, "ciddi insan hakları ihlallerini durdurmak için Mahkemenin aldığı acil durum tedbirlerine tam olarak uymaya" çağırdı.

Endonezya: Gazze'de halk, çifte standart nedeniyle acı çekiyor

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, BM İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'deki durumu değerlendirdi.

Gazze'de halkın "özellikle insan haklar bağlamında yaşanan çifte standart" nedeniyle acı çektiğini vurgulayan Marsudi, İnsan Hakları Konseyi'nin Gazze'deki insan hakları ihlallerini soruşturması gerektiğinin altını çizdi.

Marsudi, uluslararası toplumu "Gazze'ye destek olmaya" çağırdı.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) geçen ay, İsrail'den, kuvvetlerinin Gazze'de soykırım eylemlerinde bulunmamasını ve Filistinli sivillere insani yardım sağlanmasını garanti etmesini istedi.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısının ardından Gazze Şeridi'ne askeri saldırı başlattı. Bombardıman sonucu yaklaşık 30 bin kişi öldü ve 70 binden fazla kişi de yaralandı.

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