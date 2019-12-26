Euro
6.59
Dolar
5.93
BIST 100
113,653.00
Altın
1,511.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Meksika Uluslararası Adalet Divanına Bolivya için başvuruda bulunacak

Meksika Dışişleri Bakanı Casaubon, Bolivya'dan La Paz'daki büyükelçilikleri ve diplomatik dokunulmazlıklarına tam anlamıyla saygı duyulmasını istediklerini duyurdu.

Sinan Doğan   | 26.12.2019
Meksika Uluslararası Adalet Divanına Bolivya için başvuruda bulunacak

Ankara

Meksika, "La Paz'daki büyükelçiliğinin etrafında çok sayıda Bolivyalı istihbaratçı ve güvenlik güçlerinin bulunması" nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) başvuracak.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bolivya'nın taraf ülkelerin konsolosluk faaliyetlerini yürütmeleri için temel kuralları ortaya koyan Viyana Sözleşmesi ve Bogota Paktına saygı göstermesini beklediklerini ifade etti.

Bunun için UAD'a başvuracaklarını vurgulayan Casaubon, Bolivya'dan La Paz'daki büyükelçilikleri ve diplomatik dokunulmazlıklarına tam anlamıyla saygı duyulmasını istediklerini bildirdi.

Meksika Dışişleri Bakanlığından önceki gün yapılan yazılı açıklamada, "11 Kasım'dan bu yana büyükelçilik ve resmi konutun etrafındaki güvenlik güçlerinin aşırı varlığından derin endişe duyulduğu" vurgulanmıştı.

UAD, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu olan sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen tartışmalı seçimlerin galibi Evo Morales, polislerin hile iddiasıyla sokaklara dökülen ve şiddet eylemlerine dönüşen muhaliflere katılması ve nihayetinde ordunun istifa çağrılarının ardından görevi bırakmıştı.

Süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika hükümeti, Morales'e siyasi sığınma vereceğini duyurmuş, daha sonra Hava Kuvvetlerinin bir uçağını göndererek Morales'i Bolivya'dan çıkarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Suudi ekseninin Doğu Akdeniz siyaseti gerilim üretiyor
Protesto gösterilerinin ardından İran'da siyaset ısınıyor
Fransa’da öğrenci ve velilere yönelik başörtüsü yasağını nasıl okumalı?
GÖRÜŞ - Avrupa’nın tarihi 'kesin çözümlerle' dolu
Hindutva-RSS-BJP-Modi: İdeolojik prizmayla yeniden tasarlanan Hindistan’ı anlamak

Benzer haberler

Meksika Uluslararası Adalet Divanına Bolivya için başvuruda bulunacak

Meksika Uluslararası Adalet Divanına Bolivya için başvuruda bulunacak

Bolivya geçici yönetiminden Meksika'ya 'muhalifleri teslim et' çağrısı

Venezuela hükümeti karşıtı Lima Grubu'na Bolivya da dahil oldu

Guatemala'da 6 büyüklüğünde deprem

Guatemala'da 6 büyüklüğünde deprem

Bolivya'da Morales ve Yarwi için yakalama kararı çıkarıldı

Bolivya'da Morales ve Yarwi için yakalama kararı çıkarıldı
'Morales ile dün gece Arjantin'e gitmeden telefonda konuştum'

'Morales ile dün gece Arjantin'e gitmeden telefonda konuştum'