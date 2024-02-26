Macaristan Meclisi, İsveç’in NATO üyeliğini onayladı
Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'na (NATO) katılımına ilişkin anlaşmayı onayladı.
Burgenland
Macaristan Ulusal Meclisi'nde düzenlenen oturumda, İsveç’in NATO’ya üyeliğine ilişkin oylama yapıldı.
İsveç’in NATO’ya üyeliği için 188 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 6 milletvekili ise "hayır" oyu verdi.
Böylece Macar Meclisi, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamış oldu.
İsveç yönetimi, Macaristan'ın onayıyla NATO'ya üye bütün ülkelerin onayını almış oldu.
Stoltenberg, Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını "memnuniyetle" karşıladı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Macaristan Ulusal Meclisinin, İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasını "memnuniyetle" karşıladığını bildirdi.
Stoltenberg, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsveç'in üyeliği, hepimizi daha güçlü ve daha güvenli kılacaktır." ifadesini kullandı.
Macaristan Ulusal Meclisinin, İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasını "memnuniyetle" karşıladığını vurgulayan Stoltenberg, İsveç'in NATO'nun 32'nci müttefiki olacağını kaydetti.
İsveç'in NATO süreci
Türkiye'nin 23 Ocak'ta İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ardından gözler Macaristan’a çevrilmişti.
Macaristan ile İsveç arasında yaşanan bazı gerginlikler nedeniyle süreç uzamış, Macar tarafı oylamanın yapılabilmesi için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Budapeşte’yi ziyaret etmesi koşulunu öne sürmüştü.
Kristersson, 23 Şubat'ta, başkent Budapeşte'de Macar mevkidaşı Viktor Orban ile NATO üyeliğini görüşmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.