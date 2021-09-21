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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta BM Genel Kuruluna hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta BM Genel Kuruluna hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta BM Genel Kuruluna hitap ediyor.
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Dünya, Koronavirüs

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun BM heyetinde bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Bolsanaro ve heyeti, New York kentinin restoranlar gibi kapalı alanlarda aşı zorunluluğu kuralı nedeniyle sokakta ayakta pizza yerken görüntülendi

Betül Yürük   | 21.09.2021
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun BM heyetinde bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

New York

 Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi'ne katılmak için New York'ta bulunan, aşı karşıtı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun heyetinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Bolsonaro, bu yıl 76'ncısı düzenlenen BM Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak için New York'a gelen 100'den fazla lider arasında yer alıyor.

ABD, BM Zirvesi'nin salgının hızla yayılacağı bir etkinlik olacağı endişesi taşırken, aşı karşıtı olarak bilinen Bolsanaro'nun BM heyetinde bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Diplomatik kaynaklar, heyetteki kişinin Bolsanaro ile temasının olmadığını ve şu an karantinada bulunduğu bilgisini paylaştı.

Bolsanaro ve heyeti, New York kentinin restoranlar gibi kapalı alanlarda uygulanan aşı zorunluluğu kuralı nedeniyle sokakta ayakta pizza yerken görüntülendi.



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