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Dünya, Koronavirüs

Hindistan’dan aşı kartlarını tanımayan İngiltere'ye tepki

Hindistan, İngiltere’nin Hint yetkililer tarafından verilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasını tanımama kararını "ayrımcı politika" olarak nitelendirdi.

İdris Sülün   | 21.09.2021
Hindistan’dan aşı kartlarını tanımayan İngiltere'ye tepki

İstanbul

Hindistan, İngiltere'nin, bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlarının Kovid-19 aşı kartlarını tanımama kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Sekreter Harsh Vardhan Shringla, geçen hafta açıklanan ve ekimde yürürlüğe girecek söz konusu kuralın çözüme kavuşturulmaması durumunda, "karşılıklı önlemler almak" zorunda kalabileceklerini belirtti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da yaptığı açıklamada, konuyu İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu esnasında görüştüğünü söyledi.

İngiltere’nin uygulayacağı yeni kurallara göre, Hindistan üretimi AstraZeneca aşısıyla tamamen aşılanmış ziyaretçilere 10 günlük karantina uygulanacak ve bu kişilerin Kovid-19 testi yaptırmaları gerekecek.

Hindistan Serum Enstitüsünün "Covishield" adıyla ürettiği AstraZeneca aşıları İngiltere tarafından tanınmıyor. Enstitü, aşı için Avrupa Birliğine resmi onay başvurusunda bulunmamıştı.


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