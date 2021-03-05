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Dünya

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro salgınla ilgili halktan 'sızlanmayı bırakmalarını' istedi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs salgınıyla ilgili halka hitaben "Bu konuda daha ne kadar sızlanacaksınız? Daha ne kadar daha evde kalacak ve her şeyi kapatacaksınız?" dedi.

Emel Gözellik   | 05.03.2021
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro salgınla ilgili halktan 'sızlanmayı bırakmalarını' istedi

Ankara

BBC'deki habere göre, Bolsonaro katıldığı bir organizasyonda yaptığı konuşmada Kovid-19 salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Brezilya halkına hitaben Bolsonaro, "Bu konuda daha ne kadar sızlanacaksınız? Daha ne kadar daha evde kalacak ve her şeyi kapatacaksınız? Buna artık kimse dayanamıyor. Can kayıplarına üzülüyoruz ama bir çözüm bulmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Bolsonaro'nun açıklamalarına tepki gösteren Sao Paulo Valisi Joao Doria, Bolsonaro'nun aşı satın almak ve bu salgını bitirmek için uğraşan vali ve belediye başkanlarına saldıran "çılgın bir adam" olduğunu söyledi.

Doria, "Problemlerle nasıl yüzleşeceğiz, her gün insanları ölürken izleyerek mi? Brezilya'da sağlık sistemi çökmek üzere." dedi.

Brezilya, Kovid-19 salgınında ölü sayısında ikinci, vaka sayısında ise üçüncü sırada yer alıyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede perşembe günü 1699 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 260 bin 970'e yükseldi.

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