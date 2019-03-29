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Dünya

Brexit anlaşmasına üçüncü kez ret

İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetti. AB Konseyi Başkanı Tusk da 10 Nisan'da zirve düzenleme kararı aldıklarını açıkladı.

Gökhan Kurtaran, Şerife Çetin   | 29.03.2019
Brexit anlaşmasına üçüncü kez ret

Londra, Brüksel

İngiliz Parlamentosu, önüne üçüncü kez getirilen Brexit anlaşmasını bir kez daha reddederek ülkenin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma tarihinin 12 Nisan olmasının yolunu açtı.

Parlamentoda yapılan oylamada milletvekilleri 286'ya karşı 344 oyla Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetti.

AB ile varılan uzlaşmaya göre, İngiltere'nin birlikten ayrılması böylece 12 Nisan tarihine ertelendi.

Parlamento, Brexit anlaşmasını 15 Ocak ve 12 Mart'ta da ezici çoğunlukla reddetmişti.

"AB açısından da İngiltere açısından da büyük problem"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, "Brexit sürecinin bu şekilde çıkmaza girmiş olması AB açısından da İngiltere açısından da büyük problem. Bir kere daha görüldü ki İngiltere'de bu mesele siyasiler tarafından iyi hesaplanmamış. AB'nin değerlerini ayakta tutma konusunda sıkıntısı var. AB Türkiye'yi tam üyeliğe almış olsaydı bu problemlerin hiçbirini yaşamayacaktı. İstikrarlı bir AB, demokrasiye bağlı bir AB ve çifte standarttan uzak bir AB, her zaman Türkiye'nin çıkarları için iyidir ama son zamanlarda maalesef bu tablodan giderek uzaklaşıyorlar." dedi.

AB Komisyonundan açıklama

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesinin ardından 12 Nisan'da "anlaşmasız ayrılığın" muhtemel senaryo olduğunu kaydetti. 

AB Komisyonu Sözcüsü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyonun İngiliz parlamentosundaki oylamayı üzüntüyle karşıladığını belirtti. 

Brüksel'de geçen hafta düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde alınan karara göre Brexit tarihinin 12 Nisan'a kadar ertelendiğine dikkati çeken AB Komisyonu Sözcüsü, İngiltere'nin bu tarihten önce ne tür bir yol izlemeyi planladığını açıklaması gerektiğini vurguladı. 

"Anlaşmasız ayrılık muhtemel senaryo"

AB Komisyonu Sözcüsü, "12 Nisan tarihinde muhtemel senaryo, anlaşmasız ayrılık görünüyor. AB birlik içinde hareket etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı. 

AB'nin 2017'den beri anlaşmasız ayrılık ihtimaline karşı hazırlık yaptığını anımsatan yetkili, anlaşmada sağlanan imtiyazların anlaşmasız ayrılık senaryosunda geçerli olmayacağının altını çizdi.

İngiliz parlamentosu, AB ile varılan ayrılık anlaşmasını üçüncü kez reddetti. 

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, 10 Nisan'da Brexit zirvesi düzenleme kararı aldığını açıkladı.

AB liderleri geçen hafta Brüksel'de yapılan zirvede, İngiltere'nin ayrılık anlaşmasını 29 Mart'a kadar kabul etmemesi durumunda, Brexit'i 12 Nisan'a erteleme kararı almıştı.

AB 10 Nisan'da zirve düzenleyecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesinin ardından 10 Nisan'da zirve düzenleme kararı aldığını açıkladı. 

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tusk, "İngiliz parlamentosunun ayrılık anlaşmasını reddetmesinin ardından 10 Nisan'da zirve düzenleme kararı aldım." ifadesini kullandı. 

İngiliz parlamentosu, AB ile varılan ayrılık anlaşmasını üçüncü kez reddetti. 

AB liderleri geçen hafta Brüksel'de yapılan zirvede, İngiltere'nin ayrılık anlaşmasını 29 Mart'a kadar kabul etmemesi durumunda, Brexit'i 12 Nisan'a erteleme kararı almıştı. 

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