İngiltere'de yılın en sıcak günü yaşandı
İngiltere'de bugün ölçülen 34,8 dereceyle yılın en sıcak günü yaşandı.
Londra
İngiliz Meteoroloji Kurumu Met Office'ten yapılan açıklamaya göre, bugün Cambridge'te sıcaklık değerleri 34,8 dereceye ulaştı. Bu değer, 13 Ağustos 2022'den beri kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu.
Sıcaklıkların ülkenin doğu ve güneydoğusunda etkisini sürdürmesi beklenirken, diğer bölgelerde sıcaklıkların düşeceği ifade edildi.
İngiltere'de kayıtlardaki en yüksek sıcaklık ise 40,3 dereceyle 19 Temmuz 2022'de ölçülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.