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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiltere, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ülkesinin İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadığını belirtti.

Behlül Çetinkaya  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
İngiltere, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı

Londra

Lammy, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere, Bakan Ben-Gvir'in Kudüs'teki kutsal mekanlara yaptığı kasıtlı ve kışkırtıcı ziyareti sert şekilde kınıyor." ifadelerini kullandı.

Bu eylemi, Kudüs'teki kutsal mekanların hamisi Ürdün'ün rolünü ve statükoyu baltalamak şeklinde yorumlayan Lammy, "Tüm tarafların hedefi acil bir ateşkesin gerçekleşmesi, esirlerin salıverilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın

İsrailli bakanlar Ben-Gvir, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, fanatik Yahudiler eşliğinde, dün, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 250 kadar fanatik Yahudi, Aksa'ya düzenlenen baskına katılmıştı.

Ben-Gvir, baskın sırasında paylaştığı görüntülü mesajında, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız, burada (Yahudiler) ibadete izin vermek." ifadesini kullanmıştı.

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