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Dünya

Botsvana'da dünyanın 'üçüncü en büyük elması' bulundu

Güney Afrika ülkesi Botsvana'da, dünyada şu ana kadar çıkarılmış üçüncü en büyük elmasın bulunduğu bildirildi.

Murat Özgür Güvendik   | 16.06.2021
Botsvana'da dünyanın 'üçüncü en büyük elması' bulundu

Johannesburg

Botsvanalı elmas firması Debswana'dan yapılan açıklamada, 1 Haziran'da bulunan 1098 karatlık elmasın, kendi türünde "dünyanın üçüncü en büyük değerli taşı" olduğu belirtildi.

Açıklamada, çıkarılan elmasın, ülkenin başkenti Gaborone'ye getirilerek Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi'ye takdim edildiği ifade edildi.

Debswana Genel Müdürü Lynette Armstrong, çıkarılan elmasın Botsvana için çok şey ifade ettiğini vurgulayarak "Mücadele eden milletimize umut veriyor." dedi.

Dünyada şimdiye kadar keşfedilen en büyük elmas olan 3106 karatlık Cullinan elması, 1905'te Güney Afrika'da bulunmuştu.

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