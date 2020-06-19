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Dünya

Botsvana'da 3 ayda 154 fil ölü bulundu

Botsvana'nın kuzeyindeki Okavango Delta bölgesinde 3 ayda 154 filin telef olduğu belirtildi.

Adam Abu-bashal   | 19.06.2020
Botsvana'da 3 ayda 154 fil ölü bulundu

Abuja

Güney Afrika ülkesi Botsvana'nın kuzeyindeki Okavango Delta bölgesinde 3 ayda 154 filin telef olduğu bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Okavango Delta bölgesinde nisan ayından bu yana 154 filin telef olduğu belirtildi.

Başkent Gaborone'deki Av-Yaban Hayatı Yetkilisi Dikamatso Ntshebe, yaptığı açıklamada, bazı fillerin hasta, bazılarının da ölmek üzere olduğunu söyledi.

Fillerin cesetlerinde herhangi bir ize rastlanmadığını altını çizen Ntshebe, ölümlerin kaçak avcılıkla bir ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Ntshebe, fillerinin ölüm nedenini tespit etmek için soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Botsvana'da geçen sene şarbon salgını nedeniyle 100'den fazla fil telef olmuştu.

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