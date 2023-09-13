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Dünya

Yunanistan'da selde telef olan hayvanlar imha ediliyor

Yunanistan'da geçen hafta yaşanan sel felaketinde telef olup kamu sağlığı için tehdit oluşturan hayvanların imha edildiği bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Yunanistan'da selde telef olan hayvanlar imha ediliyor Fotoğraf: Athanasios Kaliakoudas / AA

Atina

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, telekonferans yöntemiyle Tesalya Bölgesi'nde sel felaketi nedeniyle kurulan kriz masası toplantısına katıldı.

Kamu sağlığı, bölgedeki ulaşım ağı, sel mağdurlarına verilecek maddi destek konularının ele alındığı toplantıda, bulaşıcı hastalık tehditleri ve kamu sağlığının korunması için alınması gereken tedbirler de masaya yatırıldı.

Toplantının ana konularından biri de telef olan binlerce hayvanın imha edilmesi oldu. Söz konusu hayvanların yakılarak ya da toprağa gömülerek imha edileceği öğrenildi.

Ülkede 49 bin 50 küçükbaş, 19 bin 295 domuz, 4 bin 186 büyükbaş ve 40 bin 330 da kümes hayvanının telef olduğu paylaşılmıştı.

Toplantıda şimdiye kadar kamu sağlığı için tehdit oluşturan 21 bin üzerinde küçükbaş, 6 bin 800 domuz, 20 büyükbaş ve 23 binden fazla da telef olmuş kümes hayvanının yetkili birimlerce imha edildiği aktarıldı.

Geçen hafta başta Larisa, Volos, Pilio, Trikala ve Kardiça olmak üzere Tesalya Bölgesi'nde onlarca yerleşim birimini sular altında bırakan sel, şehir şebeke suyu ve kanalizasyon ağında da ciddi hasara neden olmuştu.

Bölge sakinleri, çamurlu sularla temas nedeniyle mide ve bağırsak iltihabı, hepatit, leptospiroz gibi hastalıklarla karşı karşıya kalmıştı.

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