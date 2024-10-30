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Dünya

Botsvana'da halk genel seçim için sandık başında

Güney Afrika ülkesi Botsvana'da halk, Ulusal Meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Murat Özgür Güvendik  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Botsvana'da halk genel seçim için sandık başında

Cape Town

Yaklaşık bir milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Botsvana'da yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 19.00'a kadar devam edecek.

Botsvana'nın İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1966'dan beri gerçekleştirilen 13. genel seçimde seçmenler, 69 sandalyeli Ulusal Meclisin üyelerini belirleyecek.

Seçimin resmi olmayan sonuçlarının, oy verme işleminin sona erdiği 19.00'dan itibaren kademeli açıklanması bekleniyor.

Sandığa katılımın yüksek olması için 30-31 Ekim'de resmi tatil ilan edildi.

Devlet Başkanlığı oylamasında 4 aday yarışacak

Botsvana Bağımsız Seçim Komisyonunun (IEC) verilerine göre 6 partinin katıldığı genel seçimlerde belirlenecek milletvekilleri, gelecek ay Ulusal Mecliste yapılacak oylamada devlet başkanını seçecek.

Anayasa Mahkemesinin onayıyla devlet başkanlığı için 4 aday yarışacak.

2018'den beri devlet başkanı olan Mokgweetsi Masisi, 58 yıldır iktidardaki Botsvana Demokratik Partisinin (BDP) adayı olarak bir dönem daha başkanlık için yarışıyor.

Çeşitli muhalefet partilerinin ittifakından oluşan Demokratik Değişim Şemsiyesinin (UDC) adayı olan 54 yaşındaki Duma Boko, başkanlık yarışında 64 yaşındaki Masisi'nin en büyük rakibi olarak öne çıkıyor.

Bir önceki Devlet Başkanı Ian Khama'nın desteklediği Botsvana Yurtsever Cephesinin (BPF) 57 yaşındaki lideri Mephato Reatile ile Botsvana Kongre Partisinin (BCP) 53 yaşındaki lideri Dumelang Saleshando, başkanlık koltuğunun diğer adayları arasında yer alıyor.

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