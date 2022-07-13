Dolar
17.41
Euro
17.52
Altın
1,704.95
ETH/USDT
1,230.40
BTC/USDT
21,002.00
BIST 100
2,382.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir-İstanbul Otoyolu’un Bursa gişelerinde, bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
logo
Spor

Nijel Amos, doping nedeniyle Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan men edildi

Olimpiyat madalyalı Botsvanalı atlet Nijel Amos, doping testinde yasaklı madde bulunması gerekçesiyle ABD'de düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılamayacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 13.07.2022
Nijel Amos, doping nedeniyle Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan men edildi

Ankara

Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen ay girdiği doping testi sonuçlanan 28 yaşındaki atletin, yasaklı "GW1516" adlı maddeyi kullandığı tespit edildi.

Dayanıklılığı artıran söz konusu maddeyi kullandığı gerekçesiyle Amos, 15-24 Temmuz tarihlerinde ABD'nin Oregon eyaletinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılmaktan men edildi.

Nijel Amos, 2012 Londra Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 800 metrede gümüş, 2014 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nda ise aynı kategoride altın madalya kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği" düzenlendi
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı
Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakırköy'de köprüye sıkışan tır 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Müküs Çayı'na düşen hemşire 30 kilometrelik mesafede aranıyor

Benzer haberler

Nijel Amos, doping nedeniyle Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan men edildi

Nijel Amos, doping nedeniyle Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan men edildi