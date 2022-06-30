Dolar
16.64
Euro
17.39
Altın
1,813.54
ETH/USDT
1,056.20
BTC/USDT
19,410.00
BIST 100
2,408.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Madrid'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapanış oturumuna katılacak üye ülke liderleri IFEMA Kongre Merkezi'ne giriş yapıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da ‘’Türk Devletleri Teşkilatı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterleri Toplantısı’’nda konuşuyor. Cüneyt Arkın için Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Dünya

Bosna Hersek’te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarındaki Siroki Brijeg'de yerel saatle 08.07'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Ahmet Nurduhan   | 30.06.2022
Bosna Hersek’te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Mostar

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, merkez üssü Siroki Brijeg'in 10 kilometre kuzeybatısı olan depremin büyüklüğünün 4,7 olduğunu açıkladı.

Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin kuzeyinde 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Meteorolojiden Batı Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki bazı iller için yağış uyarısı
Otoyollarda yeni hız sınırı uygulaması yarın başlıyor
Anayasa Mahkemesinin 5 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de
Bayburt'ta haziranın son gününde karla mücadele

Benzer haberler

Bosna Hersek’te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bosna Hersek’te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

İZLENİM - Afgan depremzedeler daha fazla yardım bekliyor

Cezayir'in Oran kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem

Cezayir'in Oran kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bosna Hersek'teki 512. Ayvaz Dede Şenlikleri binlerce kişinin kıldığı öğle namazıyla sona erdi

Bosna Hersek'teki 512. Ayvaz Dede Şenlikleri binlerce kişinin kıldığı öğle namazıyla sona erdi