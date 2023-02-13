Dolar
18.84
Euro
20.15
Altın
1,861.55
ETH/USDT
1,486.40
BTC/USDT
21,647.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya’da Hayat Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

İsrailli sağlık ekibi Kahramanmaraş'ta yaralıları tedavi ediyor

İsrailli sağlık ekibi, Kahramanmaraş'ta depremde yaralananlar ile hastalara sağlık hizmeti veriyor.

Okan Coşkun, Fırat Özdemir, Seval Ocak Adıyaman   | 13.02.2023
İsrailli sağlık ekibi Kahramanmaraş'ta yaralıları tedavi ediyor Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

Kahramanmaraş

Ekipte yer alan Doktor Raymoun Mukallad, AA muhabirine, şimdiye kadar 250 kişiyi tedavi ettiklerini söyledi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ni depremde hasar görmesine rağmen kullandıklarını ifade eden Mukallad, Türk doktorlarla birlikte görev yaptıkları hastanede her alanda uzmanların bulunduğunu belirtti.

Enkazdan çıkarılan küçük yaşta Suriyeli bir çocuğu tedavi ettiklerini anlatan Mukallad, "Bu çocuk yemek yemeden ve su içmeden tam 5 gün geçirmişti. Hastaneye geldiğinde sağlık durumu çok kötüydü. Evlerinin yıkıldığını ve ailesinin vefat ettiğini öğrendik. Tedaviden sonra taburcu ettik. Yaralı bir çocuk, durmadan ağlayarak ailesini istiyor. Bu durum gerçekten çok etkileyiciydi. Belki de bunu hiç unutamayacağım. Yaralılara yardım etmemizin ne kadar elzem ve önemli olduğunun farkındayız." diye konuştu.

Arama kurtarma ve sağlık ekipleri arasında tam bir koordinasyon bulunduğunu söyleyen Mukallad, "Bu çok faydalı ve verimli oluyor. Çünkü birçok insan zamanında hastaneye yetiştirilmese ve gerekli tedaviyi almasa, belki şu an hayatta olmayacaktı." dedi.

"Acil durumlar için tıbbi ekipman getirmiştik"

Diş Hekimi Wafi Hamed de geçen çarşamba günü Türkiye'ye geldiklerini, ertesi gün Kahramanmaraş'taki hastaneye geçtiklerini anlattı.

Hastanenin ilk etapta kullanılamaz durumda olduğunu belirten Hamed, "Yanımızda acil durumlar için gerekli tıbbi ekipman, araç ve gereçleri getirmiştik. Bunun yanında yoğun bakım odaları, ameliyathane, röntgen bölümü ve diş hekimi muayenehaneleri oluşturarak hastaneye gelen depremzedelere, yaralılara tıbbi hizmetlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Çavuşoğlu: Deprem nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı akını yaşandığı iddiası asılsızdır
Arama kurtarma köpeği "Gece" enkaz altındaki 18 kişiye ulaşılmasını sağladı
Gaziantep'te depremde yıkılan 25 binaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
Trabzon'a gelen 2 bin 500 depremzede konaklayacakları yerlere yerleştirildi
İstanbul'da yaşayan yabancılar depremzedelere yardım için seferber oldu

Benzer haberler

Arama kurtarma köpeği "Gece" enkaz altındaki 18 kişiye ulaşılmasını sağladı

Arama kurtarma köpeği "Gece" enkaz altındaki 18 kişiye ulaşılmasını sağladı

Gaziantep'te depremde yıkılan 25 binaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da yaşayan yabancılar depremzedelere yardım için seferber oldu

Ayni yardımları depremzedelere ulaştıran ALO 144'te yoğun mesai

Ayni yardımları depremzedelere ulaştıran ALO 144'te yoğun mesai
Antalya ve çevre iller kapılarını depremzedelere açtı

Antalya ve çevre iller kapılarını depremzedelere açtı
Sultanbeyli Belediyesi ekipleri Kırıkhan'da arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

Sultanbeyli Belediyesi ekipleri Kırıkhan'da arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet