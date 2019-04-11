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Dünya, Sudan

BMGK Sudan için toplanacak

BMGK, ABD ve AB üyesi 5 ülkenin çağrısıyla Sudan'da ordunun yönetime el koymasıyla ilgili toplanacak.

Betül Yürük   | 11.04.2019
BMGK Sudan için toplanacak

Birleşmiş Milletler

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen, Sudan'da ordunun yönetime el koyması üzerine ABD, Fransa, İngiltere, Polonya, Almanya ve Belçika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) toplantıya çağırdığını bildirdi.

BMGK, 12 Nisan Cuma günü Sudan'daki askeri darbe ve ülkedeki son gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak.

BM'den Sudan'a itidal çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sudan'daki gelişmeleri yakından izlediğini ve tüm taraflara itidal çağrısı yaptığını söyledi. 

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

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