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Dünya

Gazze'de böbrek hastalarının bir aylık ilacı kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, böbrek hastaları için gerekli ilaçların bir ay içinde tükeneceği uyarısında bulundu.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 11.04.2019
Gazze'de böbrek hastalarının bir aylık ilacı kaldı

Gazze

Bakanlığa bağlı Hastane Eczaneleri Dairesi Müdürü Ala Hales, yaptığı yazılı açıklamada, diyalize giren böbrek hastalarının tedavisi için kullanılan temel ilaçların tükenmek üzere olduğunu, en fazla bir ay yetecek kadar kaldığını belirtti. 

Yıl başından bu yana bakanlığın depolarına ilaç temin edilmediğine dikkati çeken Hales, hastalar için gerekli sağlık hizmetlerinin durmasından endişe ettiklerini kaydetti.

Hales, böbrek nakli operasyonu geçiren 333 hasta ile böbrek yetmezliği yaşayan 816 hastanın sistemli tedaviye ihtiyaç duyduğunu, tedavi süresince herhangi bir aksama ya da gecikmenin, hastaya başka operasyonlar yapılmasını gerektirebileceğine işaret etti.

İsrail'in 2006'dan bu yana uyguladığı abluka, Fetih ile Hamas arasında yaşanan ayrılık nedeniyle Gazze'de, pek çok ilaç ve tıbbi malzemeye ulaşma konusunda ciddi sıkıntı yaşanıyor.

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