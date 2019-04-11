Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.47
Dolar
5.74
BIST 100
96,072.99
Altın
1,290.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece’de halka hitap ediyor
logo
Politika, Sudan

Dışişleri Bakanlığı: Sudan'da sürecin barışçı şekilde yürütülmesini temenni ediyoruz

Türkiye, Sudan'da yaşanan sürecin, anayasal demokrasiye bağlı, halkın isteklerini karşılayacak ve barışçı şekilde yürütülmesi temennisinde bulundu.

Muhammet İkbal Arslan   | 11.04.2019
Dışişleri Bakanlığı: Sudan'da sürecin barışçı şekilde yürütülmesini temenni ediyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanlığından Sudan'da ordunun yönetime el koymasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Afrika kıtasında kapsamlı ilişkilere ve köklü kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Sudan halkının ülkede huzur ve istikrarın bir an önce tesisini ve ekonomik güçlüklerin aşılmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını beklediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sürecin anayasal demokrasi ve ulusal uzlaşı çerçevesinde halkın beklentilerini karşılayacak, barışçı bir şekilde yürütülmesini temenni ediyoruz. Sudan'ın güvenlik ve istikrarının korunması tüm bölgenin istikrarı için elzemdir. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sudan'da huzur, istikrar ve güvenliğin temin edilmesi için kardeş Sudan halkının yanında olmayı ve desteklemeyi sürdürecektir."

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör
İsrail siyaseti aşırı sağa teslim
GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil

Benzer haberler

Sudan'da ordudan sokağa çıkma yasağı uyarısı

Sudan'da ordudan sokağa çıkma yasağı uyarısı

'Sudan'da demokrasinin işletilmesi ivedilikle sağlanmalı'

BMGK Sudan için toplanacak

Sudan'da ordunun yönetime el koymasına dünyadan tepkiler

Sudan'da ordunun yönetime el koymasına dünyadan tepkiler
THY, Hartum seferini iptali etti

THY, Hartum seferini iptali etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sudan'ın süreci barış içinde atlatması en önemli temennim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sudan'ın süreci barış içinde atlatması en önemli temennim