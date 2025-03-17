Dolar
36.65
Euro
40.04
Altın
2,999.71
ETH/USDT
1,903.50
BTC/USDT
83,057.00
BIST 100
10,894.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BMGK, Afganistan misyonunun görev süresini 1 yıl daha uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Afganistan Yardım Misyonu'nun (UNAMA) görev süresini bir yıl daha uzatma kararı aldı.

Şerife Çetin  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
BMGK, Afganistan misyonunun görev süresini 1 yıl daha uzattı

New York

BMGK'de düzenlenen Afganistan oturumunda oylanan karar tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

Kararda, UNAMA'nın görev ve yetkilerinde değişikliğe gidilmezken, misyonun görev süresi 17 Mart 2026'ya kadar uzatıldı.

UNAMA, 2002'de 1401 sayılı BMGK kararıyla kurulmuş, görev süresi her yıl uzatılmıştı.

Karargahı Kabil'de olan UNAMA'nın, yaklaşık 1200 personeli bulunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gökçeada-Kabatepe hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
Maltepe'de aracıyla kaldırıma çıkıp yol isteyen sürücüye para cezası
Beyoğlu'nda kontrolden çıkan İETT otobüsü kaza yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "18 Mart Şehitleri Anma Günü" mesajı
Bakan Yumaklı, "sahipsiz köpekler" konusunu Bakan Yerlikaya ile görüştü

Benzer haberler

BMGK, Afganistan misyonunun görev süresini 1 yıl daha uzattı

BMGK, Afganistan misyonunun görev süresini 1 yıl daha uzattı

BM: Gazze'ye yardım akışı yeniden başlamazsa gıda güvenliği ciddi şekilde kötüleşebilir

Türk çocuk cerrahı, uzak coğrafyalarda şifa dağıtıyor

İsrail, Filistinlilere yaptığı sistematik soykırımı belgeleyen BM raporuna tepki gösterdi

İsrail, Filistinlilere yaptığı sistematik soykırımı belgeleyen BM raporuna tepki gösterdi
UAD, İsrail'in saldırılarına karşı BM sistemini ayakta tutabilecek mi?

UAD, İsrail'in saldırılarına karşı BM sistemini ayakta tutabilecek mi?
BM'den, Gazze'de hayati ihtiyaçlara ulaşmanın güçleştiği uyarısı

BM'den, Gazze'de hayati ihtiyaçlara ulaşmanın güçleştiği uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet