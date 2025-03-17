BMGK, Afganistan misyonunun görev süresini 1 yıl daha uzattı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Afganistan Yardım Misyonu'nun (UNAMA) görev süresini bir yıl daha uzatma kararı aldı.
New York
BMGK'de düzenlenen Afganistan oturumunda oylanan karar tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.
Kararda, UNAMA'nın görev ve yetkilerinde değişikliğe gidilmezken, misyonun görev süresi 17 Mart 2026'ya kadar uzatıldı.
UNAMA, 2002'de 1401 sayılı BMGK kararıyla kurulmuş, görev süresi her yıl uzatılmıştı.
Karargahı Kabil'de olan UNAMA'nın, yaklaşık 1200 personeli bulunuyor.
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