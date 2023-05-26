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Dünya

BM: Sudan'da ateşkese rağmen münferit çatışmalar devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da taraflar arasında kısa vadeli ateşkese rağmen münferit çatışmaların devam ettiğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
BM: Sudan'da ateşkese rağmen münferit çatışmalar devam ediyor

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Sudan'daki güncel gelişmeleri aktardı.

BM'nin resmi olarak ateşkesi denetlemediğini kaydeden Dujarric, ülkenin farklı yerlerinde halkın hala çok büyük acıya maruz bırakıldığına dikkati çekti.

Dujarric, "Son bilgiler, Sudan'da münferit çatışmaların devam ettiğini gösteriyor. İnsani yardım çalışanlarımız, çatışmanın durduğu her anı fırsat bilerek yardım ulaştırmaya çalışıyor." diye konuştu.

BM Dünya Gıda Programı'nın ülkede 600 bin kişiye yardım ulaştırdığını belirten Dujarric, Dünya Sağlık Örgütü'nün de çatışmanın başlangıcından bu yana 38 sağlık tesisine saldırı düzenlendiğini bildirdiğini duyurdu.

Sudan'daki çatışmalar ve ateşkes

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkede bölgeye insani yardımın ulaştırılması, çatışmalarda zarar gören temel hizmetlerin ve altyapının eski haline getirilmesini amaçlayan bir haftalık ateşkes, 22 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti.

Daha önce 7 kez sağlanan ateşkes, iki tarafça da defalarca ihlal edilmişti.

Hartum'daki insani durum giderek kötüleşirken on binlerce kişi, başkentten ayrılarak ülke içinde ve dışında daha güvenli gördükleri bölgelere gitmeye devam ediyor.

Sudan Doktorlar Sendikası, ülkede 15 Nisan'dan bu yana ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda 863 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 bin 531 kişinin yaralandığını açıklamıştı.


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