Euro
6.45
Dolar
5.80
BIST 100
107,921.70
Altın
1,473.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM'den Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin açıklama

BM sözcülerinden Farhan Haq, üye devletlerin denizler üzerindeki egemenliği, egemenlik hakları ve yetki alanı ile ilgili konularda bir pozisyon almadıklarını bildirdi.

Betül Yürük   | 11.12.2019
BM'den Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin açıklama

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalan anlaşmaya ilişkin soruları yanıtladı. 

Haq, BM'nin üye devletlerin denizler üzerindeki egemenliği, egemenlik hakları ve yetki alanı ile ilgili konularda bir pozisyon almadığını ancak kapalı veya yarı kapalı alanlar gibi belirli bölgelerde, üçüncü tarafların çıkarlarının özellikle dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Sözcü Haq, ilgili tüm taraflara bu tür hassas konularda diyaloğu sürdürme ve görüş ayrılıklarını barışçıl yollarla çözme çağrısı yaptı.

Yunanistan'dan şikayet

Öte yandan Yunanistan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve BM Güvenlik Konseyi'nin aralık ayı dönem başkanı ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'a bir mektup göndererek, Türkiye'yi şikayet etti.

Türkiye'yi Uluslararası Deniz Hukuku Anlaşmasını ihlal emekle suçlayan Yunanistan, BM Güvenlik Konseyi'ni de toplantıya çağırdı.

Türkiye ile Libya'daki Uluslararası Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının belirlenmesinde adaların rolü
Lübnan'da siyasi kriz ekonomiyi de felç etti
Bosna-Hersek Türkiye'nin AB’ye açılan kapısı olabilir
Suriye muhalefeti: Anayasa görüşmelerini rejim engelliyor
Kurgu ve gerçek arasında: Osmanlılar ve Arap dünyası

Benzer haberler

BM'den Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin açıklama

BM'den Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin açıklama

'Saudi Aramco saldırısında kullanılan silahların İran yapımı olduğu doğrulanamadı'

Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı'nın ön görüşmeleri sona erdi

Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda siviller yaralandı

Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda siviller yaralandı
UMH Trablus'taki güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardı

UMH Trablus'taki güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardı
'Libya ile Türkiye arasında imzalanan mutabakatlar yürürlüğe girdi'

'Libya ile Türkiye arasında imzalanan mutabakatlar yürürlüğe girdi'