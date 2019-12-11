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Dünya

Trump'a yönelik azil mahkemesi gelecek ay kurulabilir

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell, Başkan Trump'a yönelik azil sürecinin Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması durumunda gelecek ay mahkeme sürecini başlatabileceklerini söyledi.

Dildar Baykan   | 11.12.2019
Trump'a yönelik azil mahkemesi gelecek ay kurulabilir

Washington

Cumhuriyetçilerin elinde bulunan ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Başkan Donald Trump'a yönelik azil sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

McConnell, "Azil süreci, Demokratların çoğunlukta bulunduğu Temsilciler Meclisinden geçip Senatoya gelirse, ilk duruşmayı ocak ayında yaparız." diye konuştu.

Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı. Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki kamuya açık oturumlar ise 13-21 Kasım'da yapılmıştı. İstihbarat Komitesi, Trump'ın suçlandığı 300 sayfalık raporunu salı günü kamuoyuna açıklamış ve söz konusu raporu Adalet Komitesi'ne göndermişti. Azil soruşturması kapsamındaki ilk oturumunu çarşamba günü yapan Adalet Komitesi, ikinci oturumunu da pazartesi günü yapmıştı.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak.

Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve ABD Başkanı Trump'ın yargı süreci başlayacak.

Trump ise azil soruşturmasını "Demokratların cadı avı" olarak nitelendirerek, sürecin başından beri suçsuz olduğunu savunuyor.

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