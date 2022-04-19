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Fenerbahçe Futbol Takımı, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile “Ukrayna’da Barış” temasına dikkat çekmek için özel maçta karşı karşıya geldi. Maçın ardından Shakhtar Donetsk kalecisi ve takım kaptanı Andriy Pyatov açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM'den Paskalya Bayramı'nda Ukrayna'da 4 günlük insani ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortodoksların Paskalya Bayramı nedeniyle perşembe başlayıp pazar sona erecek "Kutsal Hafta"da Rusya ve Ukrayna'ya 4 günlük insani ateşkes çağrısında bulundu.

Betül Yürük   | 19.04.2022
BM'den Paskalya Bayramı'nda Ukrayna'da 4 günlük insani ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler

Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çatışma beklenen yerlerden sivillerin ayrılabilmesi ve yardımların ulaştırılabilmesi için insani ateşkesin gerekli olduğunu söyledi.

Ukrayna'da şu an 12 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve yardıma muhtaç kişilerin sayısının 15,7 milyona çıkmasının beklendiğini belirten Guterres, Ortodoksların Paskalya Bayramı'nda 4 günlük insani ateşkes çağrısı yaptı.

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