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Dünya

BM'den Irak'taki gösterilerle ilgili 'ürkütücü' açıklaması

BM Irak Yardım Misyonu, ülkede yaşanan gösterilerde kan dökülmeye devam edilmesinin ürkütücü olduğu bildirdi.

Gülşen Topçu   | 05.11.2019
BM'den Irak'taki gösterilerle ilgili 'ürkütücü' açıklaması Fotoğraf: Murtadha Sudani /AA

Bağdat

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak'ta kan dökülmeye devam edilmesi bizi ürkütüyor." ifadesini kullandı.

Şiddetin sadece şiddet doğuracağını vurgulayan Plasschaert, barışçıl göstericilerin korunması gerektiğini ve ulusal diyalog vaktinin geldiğini belirtti.

Irak'taki gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

BM ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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