Euro
6.39
Dolar
5.73
BIST 100
100,087.80
Altın
1,509.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak'ta internete erişim durduruldu

Irak'ın başkenti Bağdat ile orta ve güney kentlerinde internete erişim durduruldu.

Haydar Karaalp   | 05.11.2019
Irak'ta internete erişim durduruldu

Bağdat

Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Irak'ta, başkent Bağdat ile orta ve güney kentlerinde internete erişim sağlanamıyor.

Bu arada Bağdat'ta, güvenlik güçleri Yeşil Bölge'ye yakın üçüncü köprü olan Ahrar Köprüsü'nü de beton bariyerlerle kapattı. Başkentte Cumhuriyet ve Sinek köprüleri, gösterilerden dolayı günlerdir kapalı bulunuyor.

Güvenlik güçlerinin, göstericilere yönelik gerçek mermiyle müdahalesi, başkentin birçok noktasından duyuluyor.

Irak'taki gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’taki protestolarda İran ve Haşdi Şabi’nin rolü
Almanya'da merkez partilerin çöküşü devam ediyor
Barış Pınarı'nın ortaya çıkardığı gerçekler
AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu
Körfez'in Barış Pınarı yalanları

Benzer haberler

Irak'ta internete erişim durduruldu

Irak'ta internete erişim durduruldu

Iraklılar Başbakan'ın 'eve dönün' çağrısına rağmen meydanlarda

Hollanda 70 sivilin ölümüne sebep olduğunu kabul etti

Irak’taki protestolarda İran ve Haşdi Şabi’nin rolü

Irak’taki protestolarda İran ve Haşdi Şabi’nin rolü
Bağdat'taki göstericilerin kalesi 'Türk Lokantası' binası

Bağdat'taki göstericilerin kalesi 'Türk Lokantası' binası
Iraklı göstericilerin hedefindeki Başbakan Abdulmehdi istifa etmemekte direniyor

Iraklı göstericilerin hedefindeki Başbakan Abdulmehdi istifa etmemekte direniyor