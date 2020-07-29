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Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
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Dünya, Koronavirüs

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 68 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 68 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 968 yeni vaka tespit edildi.

Mohammed Yahya Ahmad Mohammed,Halime Afra Aksoy   | 29.07.2020
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 68 kişi hayatını kaybetti

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 68 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 4 bin 603'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 2 bin 968 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 118 bin 300'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 2 bin 399 artarak 83 bin 461'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

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