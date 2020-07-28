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Dünya

Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı diğerinde patlama yaşandı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD askerlerinin kaldığı askeri üsse füzeyle saldırı düzenlendiği, Salahaddin vilayetinde orduya bağlı askeri üste ise iki ayrı patlama yaşandığı bildirildi

Haydar Karaalp   | 28.07.2020
Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı diğerinde patlama yaşandı

Bağdat

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin’deki Şehit Macit Temimi Askeri Üssü’nde iki patlama yaşandığı belirtildi.

Açıklamada patlamanın kaynağı hakkında bilgi verilmedi.

Öte yandan Bağdat’ın kuzeyinde ordunun yanı sıra ABD güçlerinin de kaldığı Taci Askeri Üssü’ne 3 füzeyle saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Füzelerden birinin Irak Hava Kuvvetlerine bağlı bir uçağa isabet ederek büyük hasara neden olduğu, diğerinin silah ve mühimmat deposuna düştüğü aktarıldı.

Bağdat’ta dün de polis ve Haşdi Şabi güçlerinin kaldığı Sakr Askeri Üssü'nde iki patlama yaşanmıştı. Patlamanın hava sıcaklığı ve yanlış silah depolamasından kaynaklandığı belirtilmişti.

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