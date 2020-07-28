Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 46 kişi yaşamını yitirdi
Mısır'da yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 46 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul
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Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 46 artarak 4 bin 652'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 46 kişi daha yaşamını yitirdi ve 420 yeni vaka tespit edildi.
Böylece, virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 652'ye, vaka sayısı da 92 bin 482'ye çıktı.
Ülke genelinde 1007 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 34 bin 838 oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.