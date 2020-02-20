Euro
6.57
Dolar
6.08
BIST 100
119,196.10
Altın
1,609.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM yetkilisi Lowcock: İdlib'de sivillerin kaçabileceği güvenli bir yer kalmadı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, İdlib'de sivillerin kaçabileceği güvenli hiçbir yer kalmadığını söyledi.

Betül Yürük   | 20.02.2020
BM yetkilisi Lowcock: İdlib'de sivillerin kaçabileceği güvenli bir yer kalmadı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suriye'nin kuzeybatısında rejim ve destekçilerinin saldırılarının devam ettiği İdlib'de sivillerin kaçabileceği güvenli hiçbir yer kalmadığını söyledi.

Lowcock, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada İdlib'de yaşanan yıkımının boyunun kat ve kat arttığını ve son 15 günde hava ve kara saldırıları nedeniyle en az 100 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bölgede 900 binden fazla kişinin dondurucu hava koşullarında yürüyerek ya da kamyonetlerin arkasında çatışmalardan kaçtığını belirten Lowcock, ''Güvende olacaklarını düşündükleri daha kalabalık yerlere kaçıyorlar ancak İdlib'de hiçbir şey güvenli değil. İdlib'de sivillerin kaçabileceği güvenli bir yer kalmadı.'' dedi.

Yaklaşık 50 bin kişinin ağaçların altında ve açık alanlarda barındığını vurgulayan Lowcock, ''Bebeklerin, küçük çocukların soğuktan öldüğüne dair günlük haberler geliyor. Savaş bölgesinden kaçıp da bebeklerinin soğuktan donarak öldüğünü gören ailelerin acısını bir düşünün.'' diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Kum-Necef hattı stratejisi: Mezhep çatışmasından mezhep-içi ayrışmaya
İsrail’in yeni Afrika politikası BAE üzerinden yürüyor
Çin'de devrimin başladığı kentte devrimin partisi sorgulanıyor
2020 ABD Seçimleri: Cumhuriyetçi konsolidasyon, Demokratik parçalanma
Küresel ticarette koronavirüs etkileri hissediliyor

Benzer haberler

BM yetkilisi Lowcock: İdlib'de sivillerin kaçabileceği güvenli bir yer kalmadı

BM yetkilisi Lowcock: İdlib'de sivillerin kaçabileceği güvenli bir yer kalmadı

Pentagon'dan İdlib açıklaması

Türkiye'den Esed rejimine İdlib'den çekilmesi için ay sonuna kadar müddet

AK Parti'li Kan: Türkiye BM'nin Suriye'deki tek güvenilir partneri

AK Parti'li Kan: Türkiye BM'nin Suriye'deki tek güvenilir partneri
'İdlib konusunda yeni şart teklif etmedik'

'İdlib konusunda yeni şart teklif etmedik'
Kremlin Sözcüsü Peskov: İdlib'de gerginliğin artmaması için Türkiye ile temasları sürdüreceğiz

Kremlin Sözcüsü Peskov: İdlib'de gerginliğin artmaması için Türkiye ile temasları sürdüreceğiz