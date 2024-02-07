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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM: Ukrayna'daki savaşta bugüne kadar 10 bin 382 sivil hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Ukrayna-Rusya savaşının ilk gününden bu yana 10 bin 382 kişinin öldüğünü, 19 bin 659 kişinin de yaralandığını söyledi.

Mücahit Oktay  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
BM: Ukrayna'daki savaşta bugüne kadar 10 bin 382 sivil hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler

DiCarlo 3 Şubat'ta, Ukrayna'nın Luhanks bölgesinde, Rusya'nın kontrolü altındaki Lysychansk kasabasına yapılan ve 28 kişinin hayatına mal olan saldırı sonrası Moskova yönetiminin isteği üzerine toplanan BM Güvenlik Konseyine hitap etti.

Ukrayna kontrolü altındaki bölgelerde son bir kaç haftadır Rus saldırılarının yoğunlaştığını belirten DiCarlo, "Geçtiğimiz hafta şiddet olaylarında önemli bir artış yaşandı ve başta Zaporojya bölgesi olmak üzere 570'ten fazla yerleşim yeri hedef alındı. Saldırılarda 12 sivil öldü, 60 kişi de yaralandı." ifadelerine yer verdi.

DiCarlo, Savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) verilerine göre Ukrayna'da, 579'u çocuk olmak üzere 10 bin 382 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1285'i çocuk 19 bin 659 kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığı bilgilerini paylaştı.

Genel Sekreter Yardımcısı, Ukrayna'da 2023 genelinde azalma eğilimine giren sivil kayıpların aralık ayından itibaren "önemli ölçüde tekrar artmaya başladığına" dikkat çekti.

Dicarlo, "Nerede olursa olsun sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu bir kez daha vurgulamalıyım. Bunlar kabul edilemez ve derhal durdurulmaları gerekir." sözlerine yer verdi.

Söz konusu savaşın yaklaşık 2 hafta sonra üçüncü yılına girileceğini anımsatan DiCarlo, milyonlarca Ukraynalının ülkesini terk etmesine yol açan bu savaşın "sonuna yaklaşıldığına dair" henüz bir belirti bulunmadığını kaydetti.

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