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Dünya

Endonezya'daki Semeru Yanardağı patladı

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı patladı, yaklaşık 1000 metre yüksekliğe volkanik kül püskürttü.

Irmak Akcan  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Endonezya'daki Semeru Yanardağı patladı

Ankara

Antara News'un haberine göre, Semeru Yanardağı yerel saatle 07.30'da patladı.

Semeru Yanardağı gözlem noktasında görevli Ghufron Alwi, Semeru'dan çıkan ve 1000 metre yüksekliğe kadar püsküren volkanik küllerin, kuzeydoğu istikametine doğru ilerlediğini bildirdi.

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), yaptığı açıklamada, patlama merkezinden 5 kilometre, Besuk Kobokan yakınındaki nehir yatağından ise 500 metre uzaklaşılması gerektiğine dikkati çekti.

Semeru Yanardağı'nın faaliyet seviyesi 16 Aralık 2021'den bu yana, seviye 3'te alarm seviyesinde bulunuyor.

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