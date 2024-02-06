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Dünya

Eski Şili Devlet Başkanı Pinera, helikopter kazasında hayatını kaybetti

Eski Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera (74) kendisini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Sinan Doğan  | 06.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Eski Şili Devlet Başkanı Pinera, helikopter kazasında hayatını kaybetti

Bogota

Pinera'nın ofisinden yapılan açıklamada, Pinera ve beraberindekileri taşıyan helikopterin Los Rios bölgesine bağlı Lago Ranco kasabasında düştüğü bildirildi.

Açıklamada, düşen helikopterde Pinera'nın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Helikopter kazasında 3 kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Pinera, ülkede 2 dönem devlet başkanlığı görevinde bulunmuştu.

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