Dolar
30.60
Euro
32.94
Altın
2,035.39
ETH/USDT
2,378.90
BTC/USDT
42,999.00
BIST 100
8,869.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Şili'de devam eden orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 131'e yükseldi

Şili'de yetkililer, ülkenin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısının 131'ye çıktığını bildirdi.

Sinan Doğan  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Şili'de devam eden orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 131'e yükseldi

Bogota

Şili Yasal Sağlık Servisi'nden (SML) yapılan açıklamada, Valparaiso ve Vina del Mar kentlerinde devam eden yangınlarda ölü sayısının arttığı kaydedildi.

Yangınlarda ölenlerin sayısı 131'e çıkarken, yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan aralıksız sürüyor.

Vina del Mar kentinin Belediye Başkanı Macarena Ripamonti, basına yaptığı açıklamada, görülmemiş bir felaketle boğuştuklarını ve 300 kişinin kayıp olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Adli Tıp Merkez'inde yapılan açıklamada ise otopsi çalışmalarında 35 kişinin kimlik tespitinin tamamlandığı, 82 kişiye de otopsi yapıldığı belirtildi.

Yangının kül ettiği alanlarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, başkent Santiago'da ise bir araya gelen binlerce kişi yardım kampanyasına katıldı.

ABD ve BM'ye teşekkür

Devlet Başkanı Gabriel Boric, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etmek için yerel yetkililerle bir araya geldi.

Yangından etkilenen 9 bin 200 evin fatura borçlarının tamamen silindiğini aktaran Boric, Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD Başkanı Joe Biden'a desteğinden ötürü teşekkür etti.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, sadece son 3 günde 20 bin hektar alanın kül olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yerel medyaya konuşan 46 yaşındaki Gabriel Leiva, komşularının hayatını kaybettiğini belirterek, "8 yaşında burada yaşamaya başladım, burada büyüdüm, çocukluğum, gençliğim ve olgunluğum burada oldu. Babamların ve kız kardeşlerimin evleri yandı." ifadesini kullandı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MATAM, Marmara'daki aktif fayları yapay zekayla haritalandıracak
İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ soruşturmasında tutuklama
Miraç Kandili dualarla idrak edildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Miraç Kandili mesajı
ODTÜ'lü akademisyenler ve öğrenciler, deprem bölgesindeki çocukları bilimle buluşturdu

Benzer haberler

Şili'de devam eden orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 131'e yükseldi

Şili'de devam eden orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 131'e yükseldi

Eski Şili Devlet Başkanı Pinera, helikopter kazasında hayatını kaybetti

Şili'de devam eden orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 122'ye çıktı

Şili'de devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi

Şili'de devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi
Şili'de devam eden orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 64'e çıktı

Şili'de devam eden orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 64'e çıktı
Şili'de çıkan orman yangınlarında 19 kişi hayatını kaybetti

Şili'de çıkan orman yangınlarında 19 kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet