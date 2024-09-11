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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM: Ukrayna'daki savaşta 11 bin 700 sivil öldü

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'daki savaşta 11 bin 700 sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, 79. Genel Kurul oturumuna hazırlanan üye ülke liderlerine, Ukrayna'da savaşı sonlandırmak için tüm fırsatları değerlendirme çağrısında bulundu.

Şerife Çetin  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
BM: Ukrayna'daki savaşta 11 bin 700 sivil öldü Fotoğraf: Alejandro Martinez/AA

New York

BM Güvenlik Konseyinde, Ekvator ile Fransa'nın talebiyle Rusya'nın Ukrayna'da siviller ve sivil altyapılara ilişkin saldırıları konusunda oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, Ukrayna'da durumun giderek kötüleştiğine dikkati çekti.

11 bin 700 sivil öldürüldü

Msuya, ölü sayısının arttığını ve insanların çektiği acının "dayanılmaz boyutlara" ulaştığını ifade ederek, şimdiye kadar 11 bin 700 sivilin hayatını kaybettiğini, 24 bin 600 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Halihazırda Ukrayna'da 10 milyon kişinin zorla yerinden edildiğine dikkati çeken Msuya, 26 Ağustos'tan bu yana Ukrayna genelinde geniş kapsamlı saldırıların sürdüğünü, Ukrayna-Rusya sınırında çatışmanın yeni alanlara yayıldığını, bu durumdan derin endişe duyduklarını ifade etti.

Msuya, Ukrayna'nın Kursk bölgesindeki askeri operasyonları sonucu 130 bin kişinin yerinden edildiğini dile getirdi. Burada da siviller ve sivil altyapılara yönelik saldırılar düzenlendiğine işaret eden Msuya, "Tüm taraflar, siviller ve sivil varlıkları uluslararası insancıl hukuk uyarınca korumak zorundadır." dedi.

14,6 milyon kişi yardıma muhtaç

Msuya, askeri faaliyetlerde artışın insani yardım operasyonlarını zora soktuğunu ve çalışanları tehlikeye attığını belirtti.

Bu yıl Ukrayna için duyurulan insani yardım fonuna 1,4 milyar dolar katkı sağlandığını belirten Msuya, bunun yetersiz kaldığını, Ukrayna genelinde 14,6 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu ifade etti.

Msuya, 79. BM Genel Kurul oturumuna hazırlanan üye ülke liderlerine, Ukrayna'da savaşı sonlandırmak için tüm fırsatları değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

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