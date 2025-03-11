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Ekonomi

Rusya'da bütçe açığı artan harcamalarla 2,7 trilyon rubleye çıktı

Rusya'da bütçe açığının artan harcamalarla yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 145 artarak 2,7 trilyon rubleye (yaklaşık 31,5 milyar dolar) yükseldiği bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Rusya'da bütçe açığı artan harcamalarla 2,7 trilyon rubleye çıktı

Moskova

Rusya Maliye Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin bütçe gelirlerinin yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak 5,3 trilyon ruble seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, bütçe giderlerinin ise yüzde 30,5 artarak 8 trilyon ruble çıktığına işaret edilen açıklamada, bütçe açığının yüzde 145 artarak 2,7 trilyon rubleye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin 3,8 trilyon ruble, petrol ve doğal gaz gelirlerin de 1,5 trilyon ruble seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,7 seviyesinde bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu oranın bütçe kuralları gereği 2025 sonu itibarıyla yüzde 0,5’e düşürülmesinin planlandığının altı çizildi.

Rusya'da bütçe giderleri özellikle savunma sanayine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli oranda artış kaydetti.

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