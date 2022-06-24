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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM: Ukrayna'da 12 milyondan fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat’tan bu yana 12 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini açıkladı.

Islam Doğru   | 24.06.2022
BM: Ukrayna'da 12 milyondan fazla kişi yerinden edildi

New York

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York genel merkezindeki günlük basın toplantısında, Ukrayna'daki son insani durum hakkında bilgi verdi.

Dujarric, “Bugün itibarıyla Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde dört ay doldu. BM Ukrayna Kriz Koordinatörü Amin Awad, savaşın 12 milyondan fazla Ukraynalıyı yerinden ettiğini ve buna kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.” dedi.

BM’nin, Ukrayna hükümetinin yanı sıra bölgede 300’den fazla sivil partner ile yakın olarak çalıştığını kaydeden Dujarric, şu ana kadar temel konularda destek için 9 milyon kişiye ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, “Ukrayna'nın doğu bölgelerinde acil yardıma ihtiyacı olan sivillere insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulunmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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