Ukrayna'dan bugün 273 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugün 273 Türk vatandaşının daha yola çıktığını bildirdi.
Ankara
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'dan 273 Türk vatandaşının daha yola çıktığını ve tahliyesi gerçekleşen Türk vatandaşlarının sayısının 11 bin 496'ya ulaştığını kaydetti.
Bugün Ukrayna’dan 273 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 1️⃣1️⃣.4️⃣9️⃣6️⃣ oldu.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 5, 2022
Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor. 🇹🇷 pic.twitter.com/JQCRZx71si
Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.