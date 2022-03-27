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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Son günlerde hava saldırılarının azaldığı Kiev'de insan hareketliliği artıyor

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de son günlerde hava saldırıların azalmasıyla şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda insan ile araç hareketliliğinin arttığı görülüyor.

Davit Kachkachishvili   | 27.03.2022
Son günlerde hava saldırılarının azaldığı Kiev'de insan hareketliliği artıyor Fotoğraf: Metin Aktaş - Anadolu Ajansı

Kiev

Kiev'in merkezinde özelikle son 4 gündür Rus hava saldırıların azalmasıyla sokağa çıkanların sayısı artmaya başladı.

Khreshatyk Caddesinde köpeğini gezdiren Elya, "Ukraynalı askerler vatandaşlarının kendilerini güvende hissedebilmeleri için elinden geleni yapıyor." dedi.

Elya, son günlerde merkezde hava saldırıları olmasa da sirenlerin sık sık çaldığını belirterek, "Şimdilik ortam güvenli fakat sirenler hala çalıyor, bu bizi korkutuyor." şeklinde konuştu.

Yürüyüşe çıkan Petro Stetsiyak da son günlerde Kiev'de kendilerini daha çok güvende hissettiklerini kaydederek, "Ama savaş sadece cephede değil tüm ülkede devam ediyor." dedi.

Brezilya'nın Kiev Büyükelçiliği görevlisi, Kiev sakini Oksana Baltatseva da savaşın başlamasından beri Kiev'de kaldığını belirterek, "Ama artık kentte biraz durumun düzeldiği görünüyor. O kadar siren de çalmıyor. Birkaç gündür patlamalar da yok, durum daha sakin." ifadesini kullandı.

Yelena Lamanova da kentte artık gezmeye çıkabildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben cesur bir kadınım. Doğduğum kentte savaş başladığından beri de kendimi güçlü hissettim ama ilk günler zordu çünkü biz savaşın başlamasını beklemiyorduk. Biz de alıştık artık. Elbette kentte durum daha stabil. Dışarıya çıkıp gezmek kısmen mümkün."

Artık işe dönmek istediklerini, bazı insanların evden çalışmaya bile başladığını dile getiren Lamanova, "İlk günlerde insanları güvenli yere almaya çalıştık. Öte yandan orduya destek gönderdik. Ama şimdi artık çalışmaya başlamamız gerekiyor." dedi.

Eşi ile beraber koşu yapan Kiril, "Şimdi durum daha sakin. Haberleri de takip ediyoruz. Elbette gece saatlerinde çatışma seslerini duyuyoruz." diyerek hayatın sürdüğünü ve insanların normal hayata dönmesi gerektiğini söyledi.

Kiril, ülkesini desteklemesi nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

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