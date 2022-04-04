Dolar
14.69
Euro
16.15
Altın
1,932.05
ETH/USDT
3,478.90
BTC/USDT
46,169.00
BIST 100
2,297.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, Temmuz 2020'den bu yanaki en düşük seviyesinde

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, Rusya'nın Ukrayna'da devam ettirdiği savaşa yönelik endişelerle Temmuz 2020'den beriki en düşük seviyesine geriledi.

Bahattin Gönültaş   | 04.04.2022
Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, Temmuz 2020'den bu yanaki en düşük seviyesinde

Berlin

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, martta eksi 7 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 11puanlık düşüşle eksi 18 puana geriledi.

Temmuz 2020'den beriki en düşük seviyesine inen endekse ilişkin beklenti, eksi 9,2 puana gerilemesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 9 puan azalışla eksi 29,8 puana inerek Aralık 2011’den bu yanaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Mevcut Durum Endeksi ise 7,8 puandan eksi 5,5 puana geriledi.

Açıklamada, Ukrayna savaşı, Moskova’ya karşı yaptırımlar ve belirsizliklerin Avro Bölgesi ekonomisini resesyona doğru ittiği belirtildi.

Yatırımcıların enflasyondaki artış hızının hala önemli düzeyde bulunması nedeniyle merkez bankalarından daha geniş bir para politikası beklemedikleri aktarılan açıklamada, “Şu anda hiçbir bölge olumsuz ivmeye direnemez, önemli Asya bölgesi bile halihazırda ekonomi de durgunlukla mücadele ediyor." ifadesine yer verildi.

Yatırımcı güveni anketi, 31 Mart-2 Nisan’da 1.249 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'de nüfusun yarısından fazlası Kovid-19'a karşı takviye doz aşı yaptırdı
Almanya'da bir kişi, sahte aşı kartı satmak için 90 kez Kovid-19 aşısı oldu
Çin'de son 24 saatte 1405, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin'in Şanghay kentine Kovid-19'la mücadele için binlerce sağlıkçı gönderildi
Haftalık il bazlı 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Benzer haberler

BM: Ukrayna'da en az 1430 sivil öldü, 4 milyon 215 bin 47 mülteci komşu ülkelere geçti

BM: Ukrayna'da en az 1430 sivil öldü, 4 milyon 215 bin 47 mülteci komşu ülkelere geçti

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, Temmuz 2020'den bu yanaki en düşük seviyesinde

Kremlin: Ukrayna'nın Buça kentiyle ilgili herhangi bir suçlamayı kabul etmiyoruz

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 40. gününde savaşın haritası değişti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 40. gününde savaşın haritası değişti
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da gece 14 askeri altyapı unsuru imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da gece 14 askeri altyapı unsuru imha edildi
Rusya'nın vurduğu Ukrayna'daki Antonov An-225'in enkazı AA tarafından görüntüledi

Rusya'nın vurduğu Ukrayna'daki Antonov An-225'in enkazı AA tarafından görüntüledi