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Dünya

BM: Tüm ülkeler göçmenlere saygı göstermeli

Birleşmiş Milletler (BM), Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 84 göçmenle ilgili, "Tüm ülkeler göçmenlere saygı göstermeli." açıklamasında bulundu.

Şerife Çetin  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
BM: Tüm ülkeler göçmenlere saygı göstermeli

Birleşmiş Milletler

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuya ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Yunanistan'ın Türk kara sularına göçmenleri itmesinin uluslararası hukuku ihlal edip etmediğinin sorulması üzerine Haq, konuyla aslen Cenevre ofisinin ilgilendiğini söyledi.

Haq, "Tüm ülkeler göçmenlere saygı göstermeli. Göçmenlerin onuru ve güvenliğini sağlamalı." diye konuştu.

Yunanistan 84 göçmeni Türk kara sularına itmişti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 84 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarılmıştı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege'de Ayvacık açıklarında lastik botların içinde düzensiz göçmenler olduğunu belirlemişti.

Kıyıya getirilen 84 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilmişti.

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