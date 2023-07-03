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Dünya

ABD'den "aşırı sıcak ve nemli hava" uyarısı

ABD'de, 35 milyondan fazla kişinin yaşadığı bazı bölgelerde "tehlikeli derecede sıcak ve nemli havalar" için alarm verildi.

Mücahit Oktay  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
ABD'den "aşırı sıcak ve nemli hava" uyarısı

New York

Ulusal Meteoroloji Servisinden (NWS) paylaşılan bilgilerde, ABD'nin batı ve güney kesimlerinde, 35 milyondan fazla nüfusun yaşadığı bazı bölgelerde, sıcaklıkların 48 dereceye kadar çıkabileceği belirtildi.

Rekor düzeydeki sıcaklıkların, bugün California'da bulunan Death Valley'de (Ölüm Vadisi) 48, Arizona'nın Phoenix kentinde 44, Nevada eyaletindeki Las Vegas şehrinde de 42 derecenin üzerine çıkacağı ifade edildi.

Nem ile sıcaklığın hissedilme oranını gösteren sıcaklı endeksinin, ülkenin güney bölgesinde kalan Texas, New Orleans, Mississippi ve Florida gibi eyaletlerin bazı bölgelerinde de 40 derecenin üzerinde olacağı bildirildi.

Uzmanlar, "dış mekan etkinliklerinde uzun süre kalınmaması" uyarısında bulundu.

Ülkenin kuzey doğusunda ise sert rüzgar, fırtına ve dolu bekleniyor

Öte yandan ülkenin kuzey doğusunda ise şiddetli hava koşullarının hakim olacağı, South Carolina, New Jersey ve New York'un bazı bölgelerinde sert rüzgar, fırtına ve dolu beklendiği ifade edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, ülkede her yıl aşırı sıcaklar nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybederken, bilim insanları gerçek sayısının çok daha fazla olduğunu belirtiyor.

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