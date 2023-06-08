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Dünya

BM: New York'taki duman iklim krizinin sembolü

Birleşmiş Milletler (BM), Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanın New York ve başka ABD şehirlerini kaplamasıyla ilgili, "Bu ve dünyanın birçok yerindeki kötü hava, iklim krizinin sembolü." değerlendirmesinde bulundu.

Şerife Çetin  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
BM: New York'taki duman iklim krizinin sembolü Fotoğraf: Selçuk Acar - AA

Birleşmiş Milletler

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin konuştu.

Kanada'daki orman yangınlarının insanlar tarafından tetiklenen iklim kriziyle bağlantılı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığına dikkati çeken Dujarric, diğer taraftan hava kirliliğinin genellikle insanların faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Dujarric, Kanada'daki yangınların iklim uzmanları ve bilim adamlarının ısının artmasına ilişkin yaptığı uyarılarla da alakadar olduğunu belirterek, "(New York'u duman kaplaması) Bu ve dünyanın birçok yerindeki kötü hava, iklim krizinin sembolü." dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sürekli olarak fosil yakıtların kullanımının azaltılması gerektiğini vurguladığını anımsatan Dujarric, bir nevi dünyanın başkenti olan New York'ta böyle bir olaya tanık olunmasının insanları harekete geçireceğini umduğunu kaydetti.

Dujarric, son 20 yılda ilk kez kötü hava kalitesi nedeniyle BM bayraklarının indirildiğini aktardı.

Guterres ise sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflı mesajında, "New York'taki karargahımızda Kanada'daki yangınlar nedeniyle kötü havanın etkisini hissediyoruz. Küresel ısınma artarken, orman yangınlarını azaltmak hayati önem taşıyor. Doğayla barışmalıyız, pes edemeyiz." ifadelerini kullandı.


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