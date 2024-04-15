Dolar
32.32
Euro
34.45
Altın
2,358.84
ETH/USDT
3,246.00
BTC/USDT
66,299.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Blinken'dan İsrail-İran gerilimine ilişkin telefon diplomasisi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve İngiltere dışişleri bakanları ile İsrail-İran gerilimini ele aldı ve ABD'nin bölgede tansiyonun artmasını istemediği mesajını verdi.

Hakan Çopur  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Blinken'dan İsrail-İran gerilimine ilişkin telefon diplomasisi

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken'ın telefon görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre Dışişleri Bakanı Fidan'a, Türkiye'nin Orta Doğu'da gerilimin azaltılması yönündeki çabaları dolayısıyla teşekkür eden Blinken, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının altını çizdi.

Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve İngiltere dışişleri bakanları ile yaptığı telefon görüşmelerinde de İsrail-İran geriliminde son durumu değerlendiren Blinken, mevkidaşlarına, "ABD'nin bölgede daha fazla gerginlik peşinde olmadığı" mesajını verdi.

ABD'nin İsrail'in güvenliği konusunda hassas olduğunu aktaran Blinken, bundan sonraki sürece ilişkin bölgedeki ülkelerle yakın koordinasyon halinde olacaklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da terör soruşturmaları kapsamında 222 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Malatya'da otomobille otobüsün çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı
"Mercek-17" operasyonlarında 707 silah ele geçirildi, 869 kişiye işlem yapıldı
Teleferik sisteminin makara değişimi seçim ve bayram bahaneleriyle ötelenmiş

Benzer haberler

Blinken'dan İsrail-İran gerilimine ilişkin telefon diplomasisi

Blinken'dan İsrail-İran gerilimine ilişkin telefon diplomasisi

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve İran'a itidal çağrısı

İsrail basını "Tel Aviv, İran'ın saldırısına karşılık verecek mi?" sorusuna yanıt aradı

Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 5 Filistinli yaralandı

Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 5 Filistinli yaralandı
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait aracı İsrail askerlerinin gözü önünde ateşe verdi

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait aracı İsrail askerlerinin gözü önünde ateşe verdi
NATO İran'ın İsrail'e saldırısını kınadı, itidal çağrısında bulundu

NATO İran'ın İsrail'e saldırısını kınadı, itidal çağrısında bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet