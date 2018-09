Trump'tan, Kavanaugh hakkındaki iddialara tepki

WASHINGTON

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme üyeliği için aday gösterdiği Washington DC Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh hakkındaki cinsel taciz iddialarına ilişkin, “Yargıç Brett Kavanaugh iyi bir adam, kusursuz bir kariyeri var ve radikal sol siyasetçiler tarafından saldırı altında.” değerlendirmesinde bulundu.



Trump, Twitter hesabından Kavanaugh hakkındaki iddialara ilişkin paylaşımda bulundu.

Judge Brett Kavanaugh is a fine man, with an impeccable reputation, who is under assault by radical left wing politicians who don’t want to know the answers, they just want to destroy and delay. Facts don’t matter. I go through this with them every single day in D.C.