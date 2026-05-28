İletişim Başkanı Duran, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ortaya koyduğu güçlü liderlik sayesinde iki ülke arasındaki işbirlik, bölgesel barış ve istikrar adına örnek olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran: Türkiye-Azerbaycan işbirliği bölgesel barış ve istikrar adına örnek olmaya devam etmektedir İletişim Başkanı Duran, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ortaya koyduğu güçlü liderlik sayesinde iki ülke arasındaki işbirlik, bölgesel barış ve istikrar adına örnek olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, can Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna canlarını veren şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Kardeş Azerbaycan halkını muhabbetle selamlayan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in ortaya koyduğu güçlü liderlik ve sarsılmaz dayanışma sayesinde iki ülke arasındaki stratejik işbirliği, bölgesel barış ve istikrar adına önemli bir örnek olmaya devam etmektedir. Tek millet, iki devlet anlayışıyla kardeşliğimiz daim olsun."