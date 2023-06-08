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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM, Dnipro nehrinin iki tarafında yardıma muhtaç Ukraynalılara ulaşacak

BM'nin (Dnipro) nehir kenarının iki tarafında da tüm yardıma muhtaç Ukraynalılara ulaşma konusunda kararlı olduğu ifade edildi.

Şerife Çetin  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
BM, Dnipro nehrinin iki tarafında yardıma muhtaç Ukraynalılara ulaşacak Fotoğraf: Seth Herald/AA

New York

Birleşmiş Milletlerin (BM) Ukrayna'daki İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown'ın Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'ya BM örgütlerinin sağladığı yardım hakkında bilgi verdiği belirtilerek, "BM, (Dnipro) nehir kenarının iki tarafında da tüm yardıma muhtaç Ukraynalılara ulaşma konusunda kararlı." ifadesi kullanıldı.

Brown'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bölge yetkilileriyle ortaklaşa sellerden etkilenen Herson'daki farklı bölgelere nasıl ulaşılacağı konusunda temasların yürütüldüğü belirtilirken, ordunun bölgelerin güvenli olduğunu teyit etmesinin ardından yardım sağlanacağı kaydedildi.

Kahovka Barajı'nın yıkımının ardından BM örgütleri ve insani yardım çalışanlarının su, gıda ve nakit yardımı yaptığı aktarılan açıklamada, "BM, (Dnipro) nehir kenarının iki tarafında da tüm yardıma muhtaç Ukraynalılara ulaşma konusunda kararlı." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, verdiği bir röportajda BM dahil insani yardım örgütlerini Ukrayna'ya yeterince acil yardım sağlamamakla suçlamıştı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise günlük basın toplantısında Zelenskiy'nin ifadelerinin sorulması üzerine, "İlk günden itibaren Ukrayna'da yaptıklarımızı burada aktardım. Yardım için oradayız." cevabını verdi.

Kahovka Barajı'nın vurulması

Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin dün bombalarla vurulduğu duyurulmuştu. Bölgenin, su baskını nedeniyle büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğu açıklanmıştı. Ukrayna ve Rusya, barajın vurulması konusunda birbirlerini suçlayan açıklamalar yapmıştı.


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