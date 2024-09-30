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Dünya

BM: Lübnan'da hiçbir şekilde kara saldırısı görmek istemiyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'da hiçbir şekilde kara saldırısı görmek istemediklerini bildirdi.

Şerife Çetin  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
BM: Lübnan'da hiçbir şekilde kara saldırısı görmek istemiyoruz

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Lübnan'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Lübnan'daki gelişmelerden ve insani durumdan derin endişe duyduğunu aktaran Dujarric, Genel Sekreter'in taraflara itidal ve gerginliği azaltma çağrısında bulunduğunu vurguladı.

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının uygulanması gerektiğinin de altını çizen Dujarric, Genel Sekreter ve ekibinin sahadakilerle irtibatta olduğunu ve diplomatik yolları aramayı sürdürdüğünü söyledi.

Dujarric, "Mavi Hat"taki BM çalışanlarının görevlerine devam ettiğine ancak çatışmanın operasyonlarını kısıtladığına dikkati çekti.

Gerginliğin artışından en çok sivillerin etkilendiğini kaydeden Dujarric, "Yarın Lübnan'da 1 milyon kişinin büyüyen kriz çerçevesinde ihtiyaçlarını karşılamaya destek olmak için acil yardım çağrısında bulunacağız." dedi.

"İsrail'e kara saldırısından vazgeçme çağrısında bulunacak mısınız?" sorusuna Dujarric, "Genel Sekreter bu çağrıyı yaptı ve yapmaya devam edecek. Hiçbir şekilde kara saldırısı görmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.






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